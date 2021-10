Đài PTTH Đồng Tháp đạt 2 giải báo chí quốc gia năm 2020

Trong đó, tác phẩm Câu chuyện về chai nước nghĩa tình, của nhóm tác giả Bảo Ngọc, Trường Vũ đạt giải B. Tác phẩm mang thông điệp về sự tử tế, nghĩa tình giữa người với người, là sự gần gũi của lực lượng thực thi pháp luật với người dân thông qua hoạt động tiếp nước, phát khăn lạnh cho bà con làm ăn xa trên đường về quê trong mùa Tết. Hoạt động này do các chiến sĩ cảnh sát giao thông ở Đồng Tháp tổ chức thực hiện và duy trì trong nhiều năm mỗi dịp lễ, tết.Nhóm tác giả Mạnh Thường, Kim Cương đạt giải C với tác phẩm Nông nghiệp Đồng Tháp hướng đến phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Đó là câu chuyện sản xuất nông nghiệp bền vững theo “kiểu Đồng Tháp”, giúp bà con nông dân tự làm giàu và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng. Từ đó, góp phần đưa nền nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững cho hôm nay và mai sau. Theo đánh giá chung của Ban tổ chức, các tác phẩm dự giải lần này đã phản ánh toàn diện và sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong năm 2020. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, bám sát vấn đề, có hiệu quả xã hội tích cực.

PV/THĐT