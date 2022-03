Đại học Đồng Tháp tặng 100 túi an sinh cho sinh viên nhiễm Covid-19

Sáng nay, Chi hội khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường cũng tổ chức đoàn đến các khu nhà trọ, ký túc xá sinh viên, trao tặng túi an sinh cho 100 sinh viên đang bị nhiễm covid 19 và đã điều trị khỏi bệnh.

Mỗi túi an sinh trị giá 600 ngàn đồng gồm: nước yến, sữa, vitamin tổng hợp, khẩu trang và nhiều nhu yếu phẩm khác. Tổng số tiền trao tặng túi an sinh được trích từ nguồn quỹ khuyến học, quỹ công trình thanh niên và quỹ của hội sinh viên nhà trường. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “ Triệu túi an sinh dành cho sinh viên” của nhà trường, thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ của thầy và trò trường Đại học Đồng Tháp đối với các sinh viên không may mắc bệnh. Động viên các em yên tâm điều trị, chăm sóc sức khỏe, sớm bình phục tiếp tục đến trường học tập.