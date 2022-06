Đã có 200 sinh viên ở Cần Thơ đến trình báo bị lừa

Liên quan đến việc hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ, đến cơ quan Công an trình báo về việc bỗng dựng bị mang nợ. Sáng nay, lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan CSĐT điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ quận Cái Răng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hàng trăm sinh viên cũng đã đến cơ quan công an trình báo việc bị lừa đảo.

Theo lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều, tính đến nay, đã có gần 200 sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến trình báo bị Trương Quang Anh Đức lừa đảo. Dự kiến, số lượng sinh viên đến trình báo sẽ tiếp tục tăng lên. Đồng thời, cơ quan Công an cũng đã làm việc với đại diện 4 công ty tài chính để phục vụ công tác điều tra. Trong tuần sau, cơ quan Công an sẽ tiếp tục làm việc với công ty tài chính còn lại.

Trước đó, hàng trăm sinh viên đại học và cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ 10 đến 60 triệu đồng, do Trương Quang Anh Đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp là điện thoại di động, laptop với thủ tục đơn giản.