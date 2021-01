Cúc mâm xôi bắt đầu xuất giàn phục vụ thị trường Tết

Sau thời gian trầm lắng, nhiều thương lái đã đến làng hoa Sa Đéc đặt mua cúc mâm xôi phục vụ thị trường Tết.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên năm nay thương lái đến mua trễ hơn so với những năm trước. Giá bán cúc mâm xôi tại vườn cũng giảm khoảng 20% so với năm ngoái.

Tùy thuộc vào các yếu tố như độ lớn của chậu hoa, hoa nở tròn đều, tán hoa to, hoa nở đúng Tết hay không mà giá bán mỗi chậu cúc mâm xôi dao động từ 60 ngàn đồng đến 90 ngàn đồng. Với giá bán này, bà con trồng cúc mâm xôi vẫn có lời nhưng không nhiều.

Hiện tại, một số diện tích hoa nở sớm đã được giao cho thương lái đi các tỉnh miền Trung. Những diện tích còn lại sẽ xuất giàn trong khoảng 10 ngày nữa.

Năm nay nông dân làng hoa Sa Đéc trồng khoảng hơn 250 ngàn giỏ hoa cúc mâm xôi cung ứng thị trường Tết. Đây là giống hoa được trồng dài ngày nhất trong các loại hoa Tết, khoảng 6 tháng.

Thanh Nghĩa/THĐT