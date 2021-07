Cù lao Tân Thuận Đông quyết tâm ngăn chặn đại dịch Covid-19

Trải qua hơn nghìn năm bị giặc Phương Bắc đô hộ, cho đến hai cường quốc lớn trên thế giới là đế quốc Mỹ và thực dân Pháp xâm lược nhưng con người Việt Nam luôn đoàn kết nhau để đánh thắng kẻ thù. Đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, với nhiều thành tựu khoa học – kỹ thuật hiện đại và phát triển thì con người Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết cùng nhau hướng về một tương lai tốt đẹp. Bỗng dưng cuộc sống đang tấp nập và nhộn nhịp, lại xuất hiện một loại kẻ thù mới với hình dạng rất nhỏ và mức độ nguy hiểm gấp mấy vạn lần. Kẻ thù đó là virút corona (Covid-19). Vào năm 2020 nước ta bắt đầu xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên, Đảng và Nhà nước ta đã chuẩn bị mọi phương án ứng phó từ trước. Lúc này, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo phòng; chống dịch Covid-19 Trung ương chỉ đạo các ngành; các cấp từ trung ương đến địa phương vào cuộc khẩn trương; quyết liệt với quyết tâm cao nhất để phòng; chống dịch Covid-19 đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người dân và giúp đất nước phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Bên cạnh đó Chính phủ kêu gọi các mạnh thường quân trong; ngoài nước đóng góp từ tinh thần đến vật chất giúp đỡ người dân gặp khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Nói đến cù lao Tân Thuận Đông là một xã vùng ven của TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp gồm hai cồn nổi độc lập nằm trên sông Tiền với khí hậu hiền hòa. Cuộc sống của người dân ở cù lao chủ yếu trồng cây ăn quả như: xoài, cam, nhãn. Muốn trao đổi và mua bán hàng hóa với đất liền thì người dân phải di chuyển bằng đò hoặc phà. Trên cù lao Tân Thuận Đông có năm bến đò để qua đất liền, trong đó có hai bến đò từ ấp Đông Hòa qua Đất sét (Mỹ An Hưng B, Lấp Vò) và từ ấp Đông Định qua Tòng sơn (Mỹ An Hưng A, Lấp Vò). Đặc biệt, huyện Lấp Vò là địa bàn giáp ranh với tỉnh An Giang, số lượng người dân qua lại giao thương hàng hóa và cũng như người dân của huyện Lấp Vò; các xã của tỉnh An Giang về cù lao thăm bạn bè; người thân rất lớn. Do đó, nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng rất cao. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng; chống dịch Covid-19 của xã đã thành lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 với các lực lượng tham gia như công an, quân sự, y tế, đoàn thanh niên… tại các bến đò nhằm nhắc nhở người dân thực hiện biện pháp “5K”, ngoài ra còn đo thân nhiệt và ghi lại lịch trình những người dân đi ngoài xã khác thành phố hoặc tỉnh khác về cù lao nhằm góp phần phát hiện và ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập. Dù trời nắng gắt hay trời mưa tầm tã, lực lượng tham gia phòng; chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát vẫn hàng ngày gồng mình làm tốt nhiệm vụ được giao, đôi lúc trên khuôn mặt của từng người rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng động viên và đôi khi nói đùa nhau: “Sao không ai đi bắt dịch nhốt hết vào lồng”, từ những lời động viên và nói đùa nhau như thế giúp các lực lượng tham gia trực xua tan đi mệt mỏi để có thêm động lực góp phần đẩy lùi dịch Covid-19. Mong cù lao Tân Thuận Đông là vùng đất lành, mỗi ngày là một câu chuyện vui với người dân hiền hòa; trìu mến nơi đây. Chính vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cần mỗi người dân cù lao đồng lòng đoàn kết lại với nhau ngăn chặn đại dịch Covid-19 và nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Quốc Tuấn (TP. Cao Lãnh)