CSGT chỉ đạo khẩn về “luồng xanh đường thuỷ” từ TPHCM đi các tỉnh

Cục CSGT vừa có chỉ đạo khẩn về việc triển khai vận chuyển hàng hoá thiết yếu bằng tàu cao tốc tạo “luồng xanh đường thủy” giữa TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chỉ đạo trên xuất phát từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Nhằm giảm tiếp xúc, phòng, chống dịch COVID-19 và cung cấp hàng hóa thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và khai thác lợi thế của đường thủy nội địa khu vực Nam Bộ, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy tạo “luồng xanh đường thủy” trên cơ sở các phương tiện và người điểu khiển đã đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động. Do vậy, lực lượng Cảnh sát đường thủy trên tuyến phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa và các lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kiểm tra an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh bằng phương pháp quét mã QR CODE tại cảng, bến. Đối với các địa phương trên tuyến mà phương tiện đi qua, người làm trên phương tiện không tiếp xúc với người dân địa phương thì không tiến hành kiểm tra đối với phương tiện đó. Chỉ kiểm tra mã QR CODE tại cảng, bến để tạo “luồng xanh” vận tải hàng hoá thiết yếu trên đường thủy nội địa. Lực lượng Cảnh sát đường thủy TPHCM chủ động nắm lịch trình, điện thoại liên lạc trên tàu và thông báo cho Cảnh sát đường thủy trên tuyến phối hợp đảm bảo an toàn giao thông. Tiến hành hậu kiểm việc chấp hành trật tự, an toàn giao thông đường thủy qua thiết bị định vị và camera giám sát hành trình lắp trên phương tiện. Đề nghị các đơn vị quản lý các phương tiện thủy vận tải hàng hoá cần yêu cầu thuyền trưởng điều khiển phương tiện lưu ý tốc độ di chuyển và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đi qua khu vực luồng hẹp, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hậu cần, nhất là xăng dầu để giảm tiếp xúc khi phải dừng lại trên tuyến để tiếp nhiên liệu.

Theo: laodong.vn

Link gốc