Công đoàn viên chức Đồng Tháp: Nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động

Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai hoạt động năm 2022.

Toàn tỉnh hiện có hơn 60 công đoàn cơ sở trực thuộc, trên 4.100 đoàn viên công đoàn. Năm 2021, dù chịu tác động của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh vẫn thực hiện tốt công tác chăm lo đoàn viên, người lao động. Nổi bật là xây dựng 7 căn nhà mái ấm công đoàn, trao tặng 500 túi an sinh công đoàn. Ngoài ra đã hỗ trợ cho trên 120 đoàn viên, người lao động có hoàn ảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh. Bên cạnh đó, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia đóng góp các nguồn quỹ, chương trình do tỉnh phát động nhằm góp phần phòng chống dịch và an sinh xã hội với số tiền hàng tỷ đồng.

Năm 2022, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở và đoàn viên, người lao động.

Đặng Khương/THĐT