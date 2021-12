Công bố Quyết định của Bộ Công an về tổ chức công an xã, thị trấn chính quy

Chiều ngày 20/12/2021, đại diện Công an tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức công an xã, thị trấn chính quy cho các trưởng công an của 124 xã, thị trấn.

Đến dự lễ công bố quyết định, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc hoàn thành tổ chức bộ máy công an chính quy tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh là bước ngoặt quan trọng đối với công an cấp xã. Qua đó, đánh dấu sự phát triển toàn diện của hệ thống tổ chức công an nhân dân từ tỉnh đến cơ sở. Ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị lực lượng công an xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những nội dung liên quan. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể để sâu sát và hỗ trợ nhân dân, phương châm là lấy dân làm gốc, hết lòng phục vụ nhân dân.

Đồng Tháp đã hoàn thành việc điều động, bổ nhiệm, bố trí 649 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, trong đó có 123 trưởng công an và 182 phó trưởng công an. Mỗi xã, thị trấn được bảo đảm tối thiểu 5 cán bộ.

Lê Giang/THĐT