Công bố đặc xá 40 phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Đồng Tháp

Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đồng Tháp có 40 phạm chấp hành án phạt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp và Trại giam Cao Lãnh được Chủ tịch nước đặc xá.

Sáng ngày 01/9, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh cùng với đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Hội đồng Xét, đề nghị đặc xá năm 2022 của Công an tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan tham dự Lễ công bố Quyết định đặc xá tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp và Trại giam Cao Lãnh.

Trong đợt này, Trại tạm giam Công an tỉnh có 13 phạm nhân được đặc xá. Gồm 12 phạm nhân nam và 1 phạm nhân nữ, có địa chỉ cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong 13 phạm nhân, người có mức án phạt tù cao nhất là 3 năm và thấp nhất là 9 tháng.

Còn tại Trại giam Cao Lãnh có 27 phạm nhân được đặc xá. Gồm 18 phạm nhân có nơi cư trú tại tỉnh Đồng Tháp, 9 phạm nhân có nơi cư trú ngoài tỉnh. Mức án phạt tù cao nhất là 11 năm và thấp nhất là 6 tháng.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các phạm nhân đã cải tạo tốt, được hưởng đặc xá. Ông Phạm Thiện Nghĩa mong muốn khi trở về gia đình, các công dân tiếp tục phấn đấu rèn luyện, chủ động tái hoà nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện để ổn định cuộc sống. Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện đặc xá, ông Phạm Thiện Nghĩa cũng động viên cần nêu cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy định của Trại để sớm được hưởng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

