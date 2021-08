Công an vào cuộc vụ bệnh nhân đi cấp cứu đến 5 bệnh viện không nhận, về nhà thì tử vong

Công an sẽ xác minh làm rõ Ngày 15.8, tại thành phố Dĩ An, Bình Dương xôn xao câu chuyện người đàn ông tên N.D (57 tuổi, quê Trà Vinh) bị nôn ói phải đi cấp cứu nhưng nhiều cơ sở y tế không nhận nên phải trở về nhà. Con gái ông N.D đã đưa cha đến 5 cơ sở y tế tại Dĩ An và Thuận An nhưng không được nhận cấp cứu vì các lý do: Đang điều trị bệnh nhân COVID-19, thiếu bác sĩ, thiếu trang thiết bị y tế, bác sĩ phải đi chống dịch COVID-19. Đến 1h sáng ngày 14.8, con của ông N.D đành phải đưa cha về phòng trọ, 4 giờ sau, ông N.D trút hơi thở cuối cùng. Sáng 15.8, ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An cho biết, thành phố cùng phường đã xuống động viên chia sẻ với gia đình người mất. Về việc bệnh nhân không được các cơ sở y tế cấp cứu, thành phố đã đề nghị công an vào cuộc xác minh làm rõ. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không phân biệt đó là ai. Chiều nay, thành phố cùng công an sẽ làm việc với các cơ sở y tế liên quan. Nếu có cơ sở y tế cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Ông Bảy cho biết, trước đó khi sử dụng Trung tâm Y tế Dĩ An thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19, thành phố đã làm việc với 3 cơ sở y tế tư nhân để đảm bảo việc cấp cứu điều trị bệnh thông thường cho nhân dân Dĩ An. “Các cơ sở đang làm rất tốt, góp phần giảm tải cho y tế công (tập trung chống dịch COVID-19). Tuy nhiên không hiểu vì sao lại xảy ra việc đau lòng trên, thành phố sẽ kiểm tra lại làm rõ vụ việc”, ông Bảy nói.Tại Bình Dương, hơn 3 tháng nay dịch bệnh bùng phát mạnh, đã có 41.600 ca mắc COVID-19. Các bệnh viện dã chiến lập ra không đủ chỗ để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Các trung tâm y tế công tuyến huyện/thị xã/thành phố chuyển thành cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, lực lượng cũng không đủ, phải chia ra để đi phòng chống dịch và hỗ trợ tiêm vaccine. Trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm Y tế Dĩ An cho biết, đang họp bàn về vấn đề cấp cứu cho bệnh nhân các bệnh thông thường. Hiện tại, trong cơ sở đang điều trị 150 ca bệnh nhân COVID-19 đang thở ôxy. Bác sĩ đang tập trung để điều trị bệnh nhân COVID-19. Đối với trường hợp cấp cứu nặng thì Trung tâm Y tế Dĩ An giải quyết, tuy nhiên nhiều bệnh nhân đến cổng thấy toàn bộ đang điều trị bệnh nhân COVID-19 nên đi tìm cơ sở khác.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Chiến – Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Quân y 4 cho hay, lực lượng của bệnh viện cũng rất mỏng. Một phần y bác sĩ phải chi viện cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19, khám chữa bệnh cho quân nhân. Trong khi đó, hiện tại, bệnh viện đang chạy lọc máu cho gần 300 bệnh nhân. Ngoài ra có khoảng 30 ca dương tính với COVID-19. Theo ông Nguyễn Văn Chiến, hiện bệnh viện vẫn cấp cứu điều trị cho trường hợp nặng, tai nạn giao thông tối khẩn cấp, tai biến, nhồi máu cơ tim, bệnh nhân sản khoa… “Bệnh viện đang rất đau đầu trong việc hỗ trợ bà con, vì đây không phải là cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, nhiều trường hợp nếu không nhận thì bệnh nhân không biết đi đâu. Có trường hợp sản phụ vào sinh mà dương tính, bệnh viện không ngại đỡ đẻ hay mổ đẻ cho sản phụ. Nhưng sau khi sinh thì lại sợ mẹ mắc COVID-19 lại lây cho cháu bé” – ông Nguyễn Văn Chiến giãi bày.

Về ca bệnh ông cụ không được cấp cứu mà tử vong, ông Nguyễn Văn Chiến chia sẻ, sau khi nắm thông tin, ông thấy rất buồn. Bệnh viện đã đề nghị Phó Giám đốc trực chỉ huy ngày xảy ra sự việc có báo cáo gửi các cơ quan. Qua nắm thông tin ban đầu, xác định thời điểm bệnh nhân đến thì bệnh viện vừa xử lý 1 trường hợp dương tính và đang khử khuẩn không vào cấp cứu được trong khoảng 2 giờ. Lo lắng bệnh nhân vào sẽ lây nhiễm, kiểm tra thấy bệnh nhân tự thở được chưa phải rất nguy kịch nên bác sĩ hướng dẫn người nhà qua bệnh viện đa khoa Thủ Đức cấp cứu.

Theo: laodong.vn

Link gốc