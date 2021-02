Công an tỉnh Đồng Tháp nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Năm 2010, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Còn vào sáng nay, Công an tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 2010 đến nay, Công an tỉnh đã liên tục được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen. Giai đoạn 2010 – 2020, các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế, kéo giảm 3,78% so với giai đoạn trước. Tai nạn giao thông được kiềm chế trên cả 3 tiêu chí, giảm hơn 11% số vụ, hơn 10% số người chết và hơn 21% số người bị thương. Các mô hình hiệu quả về an ninh trật tự được duy trì và nhân rộng.

Chúc mừng thành tích của lực lượng công an Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng công an tỉnh nhà. Từ đó, hoàn thành sắc xuất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

