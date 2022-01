Công an Tháp Mười phát nước, bánh mì chia sẻ vất vả với dòng người về quê đón Tết

Hiện nay dòng người đi làm ăn xa đang đổ về quê đón Tết. Chia sẻ với mệt nhọc của bà con trên tuyến đường xa, sáng 27 tháng Chạp, Công an huyện Tháp Mười triển khai điểm dừng chân nghĩa tình.

Tại đây, cán bộ chiến sĩ công an túc trực trao nước suối, khăn lạnh và cả bánh ngọt, bánh mì, sữa cho người đi đường. Tại đường Hùng Vương thuộc khóm 2, thị trấn Mỹ An, từ 7 giờ sáng, cán bộ chiến sĩ Công an huyện đã có mặt hỗ trợ bà con. Ngoài ra, lực lượng tại đây còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở bà con lưu thông an toàn, tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Đội SOS Tháp Mười cũng có mặt để sửa xe miễn phí cho bà con khi cần thiết. Hoạt động này dự kiến kéo dài đến 0giờ giờ ngày 30/01.

Như Ý/THĐT