Công an Tam Nông đưa, rước đối tượng chính sách, khó khăn về đi lại làm CCCD

Hiện nay, lực lượng công an các địa phương vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và tạo mọi điều kiện để người dân thuận tiện làm thủ tục.

Tại huyện Tam Nông, những ngày qua Công an huyện tổ chức đưa, rước các trường hợp là thương binh, thân nhân liệt sĩ lớn tuổi, khó khăn trong đi lại tại hai ấp Hồng Kỳ và Gò Cát, thuộc xã Phú Cường đến UBND xã làm căn cước công dân. Việc làm trên xây dựng nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Theo kế hoạch, Công an huyện Tam Nông sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã còn lại lập danh sách các trường hợp tương tự để tổ chức đưa, rước đi làm hồ sơ cấp CCCD.

CTV Đoàn Diểu/THĐT