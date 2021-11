Công an huyện Cao Lãnh bắt nhanh đối tượng cướp sau 8 giờ gây án

Ra đường vào lúc rạng sáng, người phụ nữ mang theo túi xách đựng điện thoại và số tiền 27 triệu đồng. Số tài sản này đã bị đối tượng cướp ra tay giật lấy. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 31/10, tại khu vực ấp An Định, xã An Bình. Đối tượng phát hiện 1 người phụ nữ đi đường có mang theo túi xách nên liền áp sát bị hại giật túi xách. Bên trong túi xách có 1 điện thoại di động, số tiền 27 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại với tinh thần tích cực, khẩn trương chỉ trong 8 giờ đồng hồ, Công an huyện Cao Lãnh đã điều tra, ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng cướp. Đối tượng là Huỳnh Thanh Phong, sinh năm 1982, ngụ ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh.

CTV Đoàn Diểu/THĐT