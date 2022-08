Công an Đồng Tháp vì nhân dân phục vụ

Sinh thời, Bác dạy “Nhân dân giúp đỡ ít thì thắng lợi ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Chính vì vậy, từ khi ra đời đến nay, lực lượng Công an Đồng Tháp đã luôn “vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”.

Trong 2 năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh được người dân cung cấp trên 1.000 nguồn tin. Kịp thời phát hiện, triệt phá gần 2.000 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, kinh tế, tệ nạn xã hội, triệt phá nhiều nhóm đối tượng từ địa bàn ngoài tỉnh đến thực hiện trộm cắp, cướp giật… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tấm gương Thiếu tá Hồ Tấn Dương – Công an huyện Lấp Vò kiên quyết tấn công tội phạm, không ngại nguy hiểm và đã hy sinh vì sự bình yên của người dân, Trung tá Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng Công an xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh không nhận hối lộ. Hay như việc nhiều CBCS không ngại trích tiền lương giúp đỡ hộ dân khó khăn, các em nhỏ mồ côi dù bản hoàn cảnh gia đình mình chưa hẳn đã dư giả, đủ đầy. Những tấm gương, những việc làm đó khiến cho niềm tin của người dân vào người công an nhân dân càng được củng cố.

Trong thực hiện nhiệm vụ, từng đơn vị không ngừng sáng tạo, tạo thuận lợi cho công dân không nghĩ đến những bất tiện cho bản thân mình. Những buổi làm việc thứ Bảy, Chủ nhật, những tổ lưu động đến các xã tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, giảm thiểu phiền hà cho bà con được hình thành với suy nghĩ như vậy.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn hạn chế việc người dân đi lại nhiều lần mất thời gian tốn kém chi phí giải đáp thủ tục hành chính về ANTT trên các phương tiện thông tin đại chúng, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao .

Ý thức được tinh thần trách nhiệm, khi về cơ sở, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng chú ý làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng. Kịp thời giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở các vụ tranh chấp đất đai, khiếu kiện trong nhân dân, mâu thuẫn phát sinh không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid 19, gần 1.000 CBCS tham gia công tác kiểm soát địa bàn, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn và rất nhiều những nhiệm vụ không tên khác.

Đến nay dịch bệnh được kiểm soát, tình hình an ninh trật tự có dự báo sẽ trở nên phức tạp hơn. Vậy là các anh sẽ phải tiếp tục nỗ lực. Mục tiêu là đảm bảo an ninh trật tự, để mỗi người dân yên tâm sinh sống, làm việc.

Ngọc Hân/THĐT