Công an Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Ngày 07/01/2022, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Công an toàn tỉnh đã luôn chủ động, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, giữ vững tình hình an ninh trật tự, nhất là trong các sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, thực hiện hoàn thành đúng tiến độ dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án về sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Hoàn thành tổ chức công an xã, thị trấn chính quy.

Đến dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương kết quả mà Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua. Ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Công an tỉnh phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ổn định tình hình an ninh, trật tự phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Công an phường 1, thành phố Cao Lãnh. Nhiều tập thể, cá nhân nhận các danh hiệu thi đua khác.

CTV Tấn Chiến/THĐT