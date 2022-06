Công an Đồng Tháp triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi THPT

Chuẩn bị công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vào tháng 7 tới, ngày 17/6, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp trực tuyến, triển khai kế hoạch đến công an các huyện, thành phố.

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu chủ động triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp an ninh, an toàn cho kỳ thi, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn xảy ra. Nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong 03 ngày, ngày 07 – 08/7 là ngày thi chính thức, ngày 09/7 được dự phòng. Tỉnh Đồng Tháp có 32 điểm thi, hơn 15.100 thí sinh đăng ký dự thi.

CTV Phước Thanh/THĐT