Công an Đồng Tháp thành lập kênh phản bác tin giả

Lợi dụng “khoảng trống thông tin” khi các đài, báo chưa kịp cập nhật tin chính thống, nhiều đối tượng đã tự dàn dựng, cắt ghép để xuyên tạc, bịa đặt về tình hình dịch bệnh Covid-19 đưa lên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chính thức công bố kênh tố giác tội phạm mạng, đồng thời phản bác nhanh tin giả và tin sai sự thật.

Kênh gồm số hotline 0978.620.105; facebook, Zalo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp. Đây là những kênh chính thống để người dân kiểm chứng lại thông tin giả, tin sai sự thật trên các trang mạng. Đây cũng là kênh để người dân tham gia tố giác tội phạm, thông tin những vấn đề có liên quan đến tội phạm mạng, tội phạm ứng dụng công nghệ cao.

Công an tỉnh Đồng Tháp cũng khuyến cáo người dân, khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng nguồn tin, cần cảnh giác, thận trọng, không nên chia sẻ những thông tin khi nhận thấy đó không phải là phát ngôn từ những trang báo chí, trang mạng xã hội chính thống, trang mạng có tên miền đáng tin cậy.

Anh Thư/THĐT