Công an Đồng Tháp ra quân tấn công trấn áp tội phạm đợt Tết Nguyên đán

Sáng nay, Công an tỉnh Đồng Tháp phát động ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu – Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên trực tiếp gây ra tai nạn giao thông; thực hiện quyết liệt chủ trương về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm. Do đó, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm phải mang tính chất thường xuyên, liên tục. Trong các biện pháp thực hiện cần phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, ông Phạm Thiện Nghĩa lưu ý.

CTV Tấn Chiến/THĐT