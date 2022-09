Công an Đồng Tháp khen thưởng 2 cán bộ chiến sĩ công an Chợ Mới, An Giang

Chiều ngày 30/9, tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến khen thưởng 2 cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn Mỹ Luông và Công an xã Bình Phước Xuân.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Tháp có quyết định truy nã 2 đối tượng, gồm: Võ Văn Lượm (SN 1985) và Trương Văn Bình (SN 1983), cùng cư trú xã Bình Phước Xuân). Các đối tượng có hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Đại úy Lê Phát Đạt – Công an thị trấn Mỹ Luông và Trung úy Huỳnh Đức – Công an xã Bình Phước Xuân đã tích cực nắm thông tin, hỗ trợ công an Đồng Tháp truy bắt khi 2 đối đang lẫn trốn tại địa phương.

Ghi nhận thành tích trên, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tuyên dương và trao tặng giấy khen cho Đại úy Lê Phát Đạt và Trung úy Huỳnh Đức.

CTV Mai Thanh/THĐT