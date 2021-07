Công an Đồng Tháp hoàn thành tốt chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD

Ngày 01/7, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021; Tổng kết thực hiện 2 dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn góp phần tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; siết chặt an ninh biên giới, xử lý tốt tình hình xuất nhập cảnh trái phép. Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Hoàn thành tốt chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, làm sạch dữ liệu dân cư và thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các kết quả công tác mà lực lượng công an toàn tỉnh đạt được, nhất là nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng công an quyết tâm đảm bảo tình hình an ninh biên giới, phối hợp cùng các ngành kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dịp này, Công an tỉnh tổ chức trao trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh cho 12 tập thể, 38 cá nhân; và trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 5 cá nhân.

