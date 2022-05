Công an Đồng Tháp đăng cai vòng loại thi nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Sáng nay, tại TP.Cao Lãnh, diễn ra Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2 – vòng loại, cụm VII. Hội thi Công an Đồng Tháp phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức. Đến dự có ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Nguyễn Minh Khương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công An.

Hội thi được tổ chức làm 2 vòng, vòng loại và vòng chung kết. Ở vòng loại, có 11 cụm thi đấu, trong đó cụm VII do Đồng Tháp đăng cai tổ chức. Cụm VII gồm công an 8 tỉnh: Tiền Giang, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bến Tre, An Giang và Đồng Tháp.

Tại Hội thi, các vận động viên trải qua 4 phần thi gồm chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ; cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc; cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước và bơi cứu nạn cứu hộ.

Hội thi là nơi để các đơn vị rèn luyện trình độ kỹ thuật, chiến thuật cứu nạn cứu hộ đồng thời là dịp để các lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ. Áp dụng kinh nghiệm vào thực tế để giảm thiểu thiệt hại từ cháy nổ, sự cố gây ra.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, Hội thi không chỉ là hoạt động thiết thực nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của ngành công an mà còn thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lê Vinh/THĐT