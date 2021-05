Công an Đồng Tháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử

Trong ngày bầu cử 23/5 vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không để phát sinh các vấn đề bị động bất ngờ. Đó là kết quả của công tác đảm bảo an toàn bầu cử của lực lượng công an toàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh, lực lượng đã triển khai đồng bộ, phương án chi tiết, chặt chẽ trong đợt trước, trong và sau ngày bầu cử. Với nhiệm vụ kép là vừa đảm bảo an toàn bầu cử vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid.

Trước ngày bầu cử, lực lượng Công an thành phố Cao Lãnh đã triệt xóa 6 tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt trên 30 đối tượng. Triệt xóa 2 vụ bắt 6 đối tượng mua bán ma túy. Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm cắp tài sản và 2 đối tượng truy nã. Trong ngày bầu cử, Công an thành phố Cao Lãnh đã bố trí hơn 300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự các khu vực bầu cử. Trong thời gian diễn ra bầu cử, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định, không phát sinh các vấn đề phức tạp. Công tác bầu cử vì vậy được tiến hành thuận lợi.

Tại huyện Cao Lãnh, trước ngày bầu cử, Công an huyện tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó đã phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm. Triệt xóa 9 tụ điểm, bắt 67 đối tượng đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu, góp phần làm trong sạch địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bầu cử. Trong ngày bầu cử, ngoài việc bố trí lưc lượng ứng trực tại các điểm bầu cử, lực lượng công an cơ sở còn tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện tốt vai trò của cử tri.

Cũng trong ngày bầu cử, cán bộ, chiến sĩ là cử tri tham gia bỏ phiếu tại Công an tỉnh đã khẩn trương hoàn thành việc bỏ phiếu. Ngay sau đó, mỗi người lập tức trở lại vị trí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và cấp căn cước công dân.

CTV Đoàn Diểu/THĐT