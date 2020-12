Công an Đồng Tháp, An Giang phối hợp bắt giữ đối tượng chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Công an thành phố Hồng Ngự và Công an thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tiến hành bắt tạm giam đối tượng về hành vi “Chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Bách Thắng, 33 tuổi, ngụ ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trước đó, qua tin báo của người dân, Công an thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp phát hiện đối tượng Thắng có nghi vấn chế tạo, tàng trữ vật liệu nổ tại một cơ sở massage. Tiến hành kiểm tra tại phòng ở của Thắng, lực lượng công an đã thu giữ 5 vật thể nghi là vật liệu nổ đã chế tạo thành nhiều công cụ, phương tiện khác nhau.

Qua quá trình làm việc, Thắng khai nhận, trước đó có mang 1 quả pháo đến cổng một ngôi trường ở thành phố Cao Lãnh để đưa cho con trai và hướng dẫn cách gây nổ. Con trai của Thắng không làm theo và ném vật thể ở 1 góc đường. Người dân phát hiện, trình báo Công an thành phố Cao Lãnh kiểm tra, thu giữ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

