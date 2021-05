Công an bắt phát hiện 2 đối tượng cùng tang vật cho vay trái pháp luật

Trong quá trình phối hợp tuần tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Tháp Mười và Công an huyện Cao Lãnh phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 2 đối tượng không chấp hành và bỏ chạy, vứt bỏ túi nilon xuống lề đường.

Với tinh thần cảnh giác, tổ công tác đã kịp thời bắt giữ đối tượng, kiểm tra bên trong túi nilon có nhiều sổ hộ khẩu, giấy đăng ký xe mô tô của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Qua làm việc, 2 đối tượng trên là Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1989, ngụ ở Hà Nội và Đào Văn Hà Sinh, sinh năm 1994, ngụ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Cả 2 thừa nhận đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vay tiền với lãi suất cao. Công an huyện Cao Lãnh thông báo, ai là bị hại trong vụ việc trên, nhanh chóng liên hệ Công an huyện để cũng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

CTV Đoàn Diểu/THĐT