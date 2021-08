Chúng tôi "Những người hậu phương"

Ông bà xưa có câu “Giặc tới nhà đàn bà cũng đánh”, chúng tôi những người giáo viên nhiều độ tuổi với nhau, tận dụng thời gian nghỉ hè – nghỉ dịch này chúng tôi quyết tâm, đồng lòng kết hợp lại thành một nhóm Thiện Nguyện do Cô Võ Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng trường Mầm non Láng Biển là nhóm trưởng.

“Không ai bị bỏ lại phía sau”,ngoài hỗ trợ thức ăn,thức uống cho các chốt, chúng tôi còn vận động các xuất gạo,nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo và cận nghèo tại Xã Láng Biển. “Cho đi là còn mãi”, chúng tôi đã hy sinh những ngày hè không ngại cực khổ để có những chai nước mát, những suất ăn chất lượng trao đi. Ngoài ra, bản thân tôi là Đoàn viên trẻ, tôi tâm huyết với những việc tôi làm chỉ hi vọng điều mình làm là có ích là lan tỏa được sức mạnh tinh thần cho tất cả mọi người thông qua tranh vẽ do chính tôi ý tưởng, hi vọng món quà nhỏ đem lại sức mạnh tinh thần to lớn.