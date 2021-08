Chúng tôi là chiến sĩ

Ngồi lướt ngang những trang mạng xã hội, biết bao hình ảnh về những chiến sĩ đang thực hiện công tác phòng chống dịch, ắt hẳn trong mỗi người đều để lại những cảm xúc nhất định, riêng đối với tôi đó là một cảm xúc rất chân thật, vì đâu đó trong đó có tôi, thời gian thực hiện nhiệm vụ là thời gian mà chúng tôi không được về nhà, chỉ có thể gọi về gia đình bằng những cuộc video call, để rồi trao cho nhau những câu nói vội, những lời an ủi và hỏi thăm “mày đi làm nhớ kỹ đó nhe mạy – anh nhớ uống sủi cam, ăn uống điều độ vô để bảo vệ sức khỏe nhe – cha có nhớ con không, con nhớ cha lắm á”, thế đó, làm sau có thể nói thêm nhiều được khi những câu hỏi thăm kèm theo những giọt nước nước mắt, cho dù là một chiến sĩ Công an nhân dân có nghiêm nghị đến đâu cũng phải gục ngã trước sức mạnh của tình thân, để rồi những giọt ngắn giọt dài đằng sau những cuộc trò chuyện đó.

Lại nói về tôi, có đôi khi tôi cũng muốn chạy về thăm gia đình, nhưng làm sau biết được trong những con người tôi gặp ai có nguy cơ nhiễm bệnh hay không, và ngay cả tôi cũng không tin mình là an toàn, nhưng tất cả đó chẳng là gì cả, vì một khi đã đọc 05 lời thề Công an nhân dân, “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước và nhân dân cần đến” thì tôi phải thực hiện và thực hiện nghiêm những gì tôi đã nói ra, tôi chỉ là một phần nhỏ trong một tập thể lớn, đối với “cuộc chiến giữa hòa bình”, cuộc chiến không vũ khí giữa con người và dịch bệnh, đã gọi là cuộc chiến thì sẽ có đau thương, mất mát và đã có biết bao con người đã nằm xuống trước sự hoành hành của con vi rút Corona này và trong đó có đồng đội tôi những chiến sĩ đang tuổi còn xuân sắc, đã ra đi mãi mãi, tôi chưa từng gặp các anh nhưng chúng tôi đều là chiễn sĩ của lực lượng Công an nhân dân thì so với các anh, tôi có là gì, các anh đã ra đi nhưng các anh đã để cho đời những giá trị cao quý. Và cũng chính điều đó đã giúp chúng tôi biến đau thương thành nghị lực, để tiếp nối truyền thống hào hùng của ông cha ta, lịch sử Việt Nam 4.000 năm văn hiến, cùng đồng lòng gắn kết tình quân dân chiến thắng dịch bệnh, mọi thứ cũng sẽ quay về như cũ, con người sẽ càng thương nhau hơn nữa, sau cơn mưa thì những mầm sinh trưởng sẽ càng đâm chồi, nẩy đọt. Dịch bênh nhất định sẽ được đẩy lùi “Hồn sen sẽ vẫn ươm mình và sinh soi trên nền đất Tháp”.