Chúng tôi đang sống những ngày khó quên

Những thông tin trên được “Bà Út Lớn” gọi điện thoại và chia sẻ với gia đình chú Tống Trung đang sinh sống và làm việc tại nước Mỹ. Vì dịch bệnh nên việc về thăm quê hương rất khó khăn. Chú Trung chia sẻ rằng: “Chỉ mong hết dịch về nước một lần thăm quê”. Những cuộc điện thoại thường xuyên gọi về để động viên, chia sẻ tinh thần cùng bà con xã nhà quyết thắng đại dịch. Ngày 1, ngày 2, ngày 3,…cứ thế các cuộc gọi diễn ra đều đặn. Nhận thấy cuộc sống mưu sinh của bà con ở ấp An Thuận, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn cần phải có sự giúp đỡ nhất là bà con nghèo, những cụ già và em bé bán vé số để họ cảm thấy an tâm phòng chống tránh dịch bệnh. Gia đình chú Trung đã quyết định gửi tiền về để mua 2 tấn gạo phát cho bà con khu vực gần cầu Cái Đôi. Mỗi gia đình nhận 10kg gạo.

Kết thúc đợt giãn cách đầu tiên, tình hình dịch bệnh xã nhà vẫn chưa được kiểm soát khi số ca nhiễm Covid-19 ngày một tăng lên và bắt đầu có những ca tử vong. Bà con trong xã mỗi tối lại ám ảnh với tiếng còi xe cấp cứu chở bệnh nhân nhiễm Covid-19 đưa đi cách ly lúc 1h, 2h sáng. Khi nhận tin toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ kéo dài thời gian giãn cách thêm 14 ngày, ngay lập tức, gia đình chú Trung một lần nữa gửi tiền về ủng hộ mua thêm 3 tấn gạo để phát cho tất cả bà con gặp khó khăn, những anh/chị/em bốc vác tại các nhà máy sấy lúa và xay xát lúa không đi làm được vì các nhà máy tạm dừng hoạt động do không đáp ứng được phương án phòng chống dịch theo nguyên tắc “03 tại chỗ. Đồng thời, gia đình chú Tống Trung cũng liên hệ với chú Hiệp – Chủ tiệm Dịch vụ cưới hỏi Hoàn Mỹ đang thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại ấp An Thạnh, xã An Hiệp để ủng hộ thêm 3 tấn gạo và 100 USD tiền xăng, thuê xe chở phát gạo cho bà con nghèo tại các ấp khác trên địa bàn xã An Hiệp.