Chúng ta, rồi sẽ ổn cả thôi!

Trong khi cả nước căng mình chống dịch, TP.HCM – mảnh đất tôi gắn bó 10 năm thanh xuân – cũng đang trải qua quãng thời gian giãn cách với những ca bệnh đã tới 4, 5 chu kì lây nhiễm. Có lẽ chưa bao giờ người Sài Gòn lại “thèm” cái cảm giác kẹt xe như lúc này, bởi trong nhịp đông đúc của phố thị, người ta mới thấy được mạch sống của hy vọng, của những mảnh đời may mắn còn được lao động hằng ngày, dù chỉ là “work from home”. Bạn tôi – đứa vừa phải đóng cửa quán cà phê sau chuỗi ngày oằn mình trả tiền thuê mặt bằng trong thua lỗ – từng nói với tôi sau khi rít một hơi thuốc dài qua màn hình điện thoại: Dịch thế này, có miếng cơm bỏ vào miệng, đã là một loại phúc khí.

Có lẽ so với nhiều lao động tự do khác, bạn tôi vẫn còn khá may mắn, bởi dù kinh doanh thất bại, nó vẫn có tiền tiết kiệm kha khá để sống, như nó nói lúc trước, là một loại phúc khí. Những tiếng rao bánh giò trong đêm khuya tôi hay nghe nơi ngõ nhỏ, tiếng leng keng vé số dạo đầu hẻm,.. từ bao người khốn khó không được may mắn như bạn tôi, đã im bặt từ lâu lắm rồi. Giờ này mỗi tối, trong gió, tôi chỉ còn nghe lẫn vào tiếng còi hú của những chiếc xe làm nhiệm vụ cách ly. Xót xa..