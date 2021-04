Chuẩn bị bầu cử: Cần chủ động triển khai các phần việc

Ngày 17/4, đoàn giám sát, kiểm tra của Trung ương do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đến làm việc với tỉnh Đồng Tháp.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của Đồng Tháp diễn ra kịp thời, đúng tiến độ. Việc thành lập các tổ chức bầu cử, hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được thực hiện đúng quy định. Ngoài cấp tỉnh thì tính đến 11 giờ ngày 16/4, đã có 8/12 huyện, thành phố tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Các huyện địa phương còn lại sẽ hoàn thành trong ngày 18/4, đúng thời gian quy định. Việc xem xét, giải quyết các đơn, thư tố cáo được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp ngành chủ động triển khai bằng nhiều hình thức, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, nhất là phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận, biểu dương kết quả mà Đồng Tháp đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử, có những nội dung công việc được tính theo từng ngày, từng giờ, do đó Đồng Tháp phải chủ động triển khai các phần việc. Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý một số nội dung như lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử; chuẩn bị điểm bầu cử; làm tốt khâu giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn vận động bầu cử đúng pháp luật. Kèm theo đó là đẩy mạnh tuyên truyền; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh chống mọi hành động phá hoại bầu cử; chủ động phương án phòng chống Covid-19.

Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cho biết sẽ cụ thể hóa bằng hành động nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, thành công.

Trước đó, đoàn giám sát, kiểm tra của Trung ương đã đến viếng, dâng hương tại khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Duy Khánh/THĐT