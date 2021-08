Chưa như kỳ vọng nhưng tình hình tiêu thụ nhãn Châu Thành đã có nhiều cải thiện

Nhãn ở Châu Thành đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng hơn 970 tấn (tính đến tháng 8/2021). Mặc dù cũng chịu tác động dịch bệnh làm gián đoạn chuỗi cung ứng nhưng với sự nỗ lực của chính quyền và bà con nông dân, lượng tiêu thụ nhãn đã tăng lên khá nhiều. Giá cả cũng theo đó nhích lên so với trước.

Thu hoạch hơn 1 tấn nhãn Idor, ông Nguyễn Văn Hai ở xã An Phú Thuận cho biết chuẩn bị bán cho Bưu điện tỉnh, thông qua Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ An Phú Thuận. Giá bán là 10.000 đồng/kg. Mức giá này đã giảm một nữa so với trước đây nhưng so với tình hình hiện tại đã là khả quan. Cách đây vài tuần, giá nhãn còn thấp hơn nhiều mà lại không bán được, ông Hai nói. Một nhà vườn khác là ông Trần Văn Chính cho biết, cách đó không lâu, chỉ bán được 5 ngàn đồng/kg.

Bưu điện Đồng Tháp bắt đầu thu mua nhãn ở xã An Nhơn và xã An Phú Thuận từ ngày 09/8. Sản lượng thu mua hàng chục tấn với giá cao hơn ngoài thị trường là hơn 1.000 đồng/kg nhãn. Nhãn sau thu mua sẽ được phân phối cho các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào, ông Nguyễn Minh Bảo, đại diện đơn vị thu mua Bưu Điện tỉnh Đồng Tháp cho biết.

HTX Nông nghiệp hữu cơ An Phú Thuận cho biết, toàn xã đã tiêu thụ được 30 tấn nhãn, còn lại khoảng 15 tấn cần thu hoạch. Xã cũng liên kết được một số đơn vị tiêu thụ là Bưu điện, siêu thị Big C. Còn theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, sau khi đã đẩy mạnh liên kết tiêu thụ được 300 tấn thì toàn huyện còn khoảng 670 tấn cần thu hoạch tiếp theo. Điều đáng mừng là những ngày qua, nhờ liên kết với các doanh nghiệp nên đã tiến độ thu hoạch được đẩy mạnh. Song song đó, các thương lái truyền thống cũng bắt đầu thu mua, với giá nhích lên hơn trước. Hiện giá thương lái thu mua vào khoảng 8.000 – 10.000 đồng/kg, tùy loại nhãn.

Năm nay, dịch Covid-19 hoành hành, nhà vườn rất khó tiêu thụ nông sản nên rất cần sự liên kết, hỗ trợ từ nhiều phía, các đơn vị, doanh nghiệp, các thương lái và người tiêu dùng ủng hộ.

Thanh Bình/THĐT