Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu kiểm tra chặt chẽ các quy định trong phòng dịch Covid-19

Báo cáo tại buổi giao ban của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TPHCM vào chiều 3/12, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, liên quan đến BN 1342, đến nay, TPHCM đã xác minh 852 người là F1 (tiếp xúc gần dưới 2m là 251 người, trên 2m là 601 người); F2 là 1492 trường hợp. Tổng số xét nghiệm có kết quả là 2.196, trong đó đã lấy mẫu 852/852 trường hợp F1 (có 3 trường hợp dương tính là các ca bệnh đã được công bố: BN1347, BN1348, BN1349), 1344 mẫu âm tính và hiện còn 148 mẫu F1 vừa bổ sung. Sở Y tế đang tiếp tục rà soát tất cả các trường hợp F2, nhất là những học viên của các trường còn sót lại, yêu cầu nhà trường rà soát kỹ lại thông tin. Sở Y tế cũng thành lập đoàn đi khảo sát các cơ sở cách ly, đặc biệt là các cơ sở cách ly không phải do quân đội quản lý, với các nhóm có nguy cơ cao sẽ đưa đi cách ly ở Củ Chi. Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, đến 16h hôm nay, đã có hơn 8.200 học sinh khối mầm non và phổ thông phải nghỉ học, 8 trường nghỉ toàn bộ, 195 trường nghỉ một số lớp. Khối Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có gần 161.000 sinh viên, giảng viên, nhân viên phải nghỉ. Hiện ngành giáo dục vẫn đang phối hợp với ngành y tế khoanh vùng các trường hợp F3, F4 và con số này vẫn đang tiếp tục tăng,



Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong cho rằng, Covid-19 tác động rất lớn đến an toàn sức khoẻ cộng đồng và kinh tế thành phố. Mặc dù thành phố đã khống chế được các F0, F1, F2 của BN1342 nhưng tình hình xảy ra vào cuối tháng 11/2020 vừa qua ảnh hưởng rất lớn đến thành phố. Trường hợp BN1342 đã vi phạm quy định, phải xử lý nghiêm và trưa nay Công an thành phố đã công bố khởi tố vụ an hình sự để điều tra. Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị cần phải kiểm tra rất chặt chẽ quy định trong phòng chống Covid-19. Chúng ta thấy bắt đầu từ việc không chấp hành các qui định trong khu cách ly đã tác động rất lớn đến thành phố. Trong thời gian tới, với trách nhiệm của mình, lãnh đạo các quận, huyện sở, ngành cần phải kiểm tra rất chặt chẽ các qui định trong phòng chống Covid-19″, ông Phong đề nghị.

