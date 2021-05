Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thăm các tổ bầu cử vùng biên

Ngay sau khi tham dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường An Thạnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại 1 số tổ bầu cử ở các xã biên giới: Tân Hội, Bình Thạnh và phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa động viên các lực lượng làm nhiệm vụ cố gắng nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, lưu ý hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu và vận động người dân đi bỏ phiếu ở những khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Dịp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đến thăm hỏi tình hình đi bầu cử, công tác kiểm soát biên giới của các chiến sĩ tại Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống Covid-19 thuộc Trạm kiểm soát biên phòng Mộc Rá.