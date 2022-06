Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gặp gỡ doanh nghiệp

Sáng ngày 03/6, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gặp gỡ với đại diện các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Sa Đéc. Buổi gặp gỡ nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải.

Hiện khu công nghiệp Sa Đéc có 28/29 doanh nghiệp hoạt động, 8.374 lao động đang làm việc. 1 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động từ trước đợt bùng phát dịch lần thứ 4. Ước tổng doanh thu các doanh nghiệp đến tháng 5/2022 đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng 7,2% so với tháng trước và tăng 25,69% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt trên 25 triệu USD, tăng 21,66% so với tháng trước, tăng 60,11% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng chế biến thủy sản đạt trên 8.500 tấn tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng chế biến thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản trên 53.300 tấn tương đương cùng kỳ năm trước.

Một số doanh nghiệp cho biết đang gặp khó khăn trong thu mua nguyên liệu, giá cá tra nguyên liệu tăng cao. Cùng với đó, chi phí nguyên, vật liệu, chi phí logistics tăng cao, thị trường xuất khẩu nhiều biến động, thiếu hụt nguồn lao động… Hiện nhu cầu lao động của các doanh nghiệp là hơn 2.000 lao động.

Cùng trao đổi tại buổi gặp gỡ, Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Tháp đề xuất các đơn vị có thể phối hợp, đặt hàng với đơn vị để đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất. Đồng thời đề xuất tỉnh và các doanh nghiệp tham gia kế hoạch mở rộng hướng nghiệp thu hút học sinh THCS, THPT tìm hiểu, tham gia thị trường lao động tỉnh nhà.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao nỗ lực cao vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp tại khu công nghiệp Sa Đéc. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian qua. Sự vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp tạo ra khí thế mới, động lực mới sau dịch bệnh. Cũng từ đó tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng các doanh nghiệp hiện vẫn còn phụ thuộc khá lớn vào thị trường Trung Quốc. Để giảm thiểu rủi ro cần chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cần liên kết mạnh mẽ hơn để khai thác tối đa lợi thế từ nguồn nguyên liệu tại chỗ, tìm giải pháp vượt khó.

