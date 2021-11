Chủ động giải pháp giảm thiểu tác động của dịch bệnh để thực hiện nhiệm vụ KTXH

Sáng nay, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các sở, ngành đến làm việc với UBND huyện Tháp Mười. Nội dung là về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công trong 10 tháng đầu năm trên địa bàn và phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021.

Tháp Mười hiện là một trong những địa phương có tỷ lệ bảo phủ vắc xin cao, đạt 71,5%. Từ đầu tháng 10, huyện tổ chức các lực lượng rước đón hơn 6.000 người từ các nơi khác trở về địa phương, trên tinh thần tạo thuận lợi và an toàn cho bà con.

Đánh giá về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, cho thấy tất cả các hoạt động liên quan đều bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm nên vẫn đạt được những kết quả nhất định. Đến ngày 08/11/2021, thu ngân sách trên địa bàn huyện được hơn 135 tỷ đồng, đạt 78% dự toán (giảm 7,52% so với cùng kỳ); chi ngân sách huyện được 528 tỷ đồng, đạt 82% dự toán (giảm 11,25% so với cùng kỳ).

Ông Phạm Thiện Nghĩa đánh giá sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp tại huyện Tháp Mười trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, huyện cần kiên định mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời với phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Bên cạnh đó sớm rà soát, cắt giảm mạnh vốn đầu tư cho các dự án chưa thật sự cấp bách hoặc các dự án gặp vướng mắc chưa thể triển khai đầu tư, giải ngân sang các nhiệm vụ chi thường xuyên để đảm bảo kinh phí công tác phòng, chống dịch. Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng lưu ý, huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua thách thức, khó khăn của dịch bệnh, tạo điều kiện đến cuối năm 100% doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành, thay dổi tư duy và cách làm trên tinh thần giảm thiểu các tác động của dịch Covid-19 để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn huyện, ông Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo.

Lê Giang/THĐT