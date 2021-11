Chợ Sa Đéc cho 100% tiểu thương mua bán trở lại

Ngày 01/11/2021, tất cả các chợ do Ban quản lý Chợ Sa Đéc quản lý khôi phục toàn bộ hoạt động.

100% hộ tiểu thương cũng được phép tham gia mua bán. Tất cả hộ tiểu thương và dân khi tham gia vào hoạt động chợ phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ban quản lý Chợ bố trí nhân viên trực tại 11 chốt ra vào để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hướng dẫn người dân khai báo y tế hoặc quét mã QR khi vào chợ. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, nhiều tiểu thương còn lắp thêm màng chắn xung quanh quầy hàng.

Hiện tại, 100% tiểu thương tại các chợ do Ban Quản lý Chợ Sa Đéc quản lý đã được tiêm mũi 1 vắc xin ngừa Covid-19, 80% tiểu thương tiêm mũi 2. Định kỳ 7 ngày, các tiểu thương được xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo an toàn trong quá trình mua bán. Thời gian hoạt động của các chợ do Ban quản lý chợ Sa Đéc phụ trách: + Chợ Sa Đéc: 6 giờ đến 20 giờ.

+ Chợ thực phẩm: 6 giờ đến 18 giờ.

+ Chợ Nàng Hai: 6 giờ đến 17 giờ.

+ Chợ đêm Sa Đéc: 16 giờ đến 22 giờ.

+ Chơ tạm Sa Giang và các chợ Tân Quy, Phú Long, Ông Quế hoạt động từ 6 giờ đến 12 giờ. Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, TP.Sa Đéc đã có 12 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng.

Trúc Nguyên/THĐT