Chiều 16/4, Việt Nam có thêm 14 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 16/4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca.

Thông tin ca mắc mới: 14 ca mắc mới (BN2759-2772) là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (6), Đà Nẵng (1), Nghệ An (2), TP. Hồ Chí Minh (4) và Quảng Nam (1). Cụ thể: – CA BỆNH 2759 (BN2759) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. – CA BỆNH 2760 (BN2760) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 13/4/2021, BN2759-2760 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. – CA BỆNH 2761 (BN2761) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. – CA BỆNH 2762 (BN2762) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. – CA BỆNH 2763 (BN2763) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. – CA BỆNH 2764 (BN2764) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngày 13/4/2021, BN2761-2764 từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5064 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. – CA BỆNH 2765 (BN2765) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ngày 07/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. – CA BỆNH 2766 (BN2766) ghi nhận tại Nghệ An: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. – CA BỆNH 2767 (BN2767) ghi nhận tại Nghệ An: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngày 14/4/2021, BN2766-2767 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vinh trên chuyến bay VJ7835 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Nghệ An. Kết quả xét nghiệm ngày 16/4/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. – CA BỆNH 2768 (BN2768) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. – CA BỆNH 2769 (BN2769) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. – CA BỆNH 2770 (BN2770) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. – CA BỆNH 2771 (BN2771) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre. Ngày 14/4/2021, BN2768-2771 từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. – CA BỆNH 2772 (BN2772) ghi nhận tại Quảng Nam: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngày 11/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 16/4/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh Quảng Nam. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 40.398, trong đó: – Cách ly tập trung tại bệnh viện: 524 – Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.612 – Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.262. Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế: – 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN2414 – BN2573 – BN2579 – BN2397 – BN2079 – BN2386 – BN2128 – BN2319 – BN2582 – BN2586 – BN2552 – BN2347 – BN2587 – BN2588 – BN2342 – BN2592 – BN2593 – BN2585 – BN2583 – BN2484 – BN2526 -BN2267 – BN2416 – BN2480 – BN2054 – BN1939 – BN2225 – BN2227 – BN2352 – BN2594. – Số ca âm tính với SARS-CoV-2: + Lần 1: 11 + Lần 2: 16 + Lần 3: 18 – Số ca tử vong: 35 ca. – Số ca điều trị khỏi: 2.475 ca.

