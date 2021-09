Chiến sĩ công an trực chốt mạnh dạn cho dân mượn xe cá nhân đi cấp cứu

Một đoạn clip vừa được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một chiến sĩ công an trực chốt kiểm dịch cho người dân mượn xe ô tô của mình để chở người thân đi cấp cứu. Sau khi đoạn clip được đăng tải chiến sĩ công an đã nhận được nhiều lời khen.

Chiến sĩ công an được nhắc đến trong đoạn clip là Đại úy Lê Hoàng Nam, là cán bộ Công an phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.

Khoảng 13 giờ ngày 01/9, mẹ anh Lê Trần Vinh, ngụ khóm Tân Hòa, phường An Hòa trở bệnh. Bác sĩ ở Trạm Y tế phường tư vấn phải đến ngay bệnh viện để cấp cứu vì sưc khỏe yếu. Anh Vinh đã điện thoại tìm xe dịch vụ nhưng không có nên đến chốt kiểm dịch nhờ giúp đỡ.

Lúc này Đại úy Lê Hoàng Nam đang làm nhiệm vụ không thể bỏ vị trí nên đã tiến hành xác minh nhân thân. Biết trong gia đình anh Vinh có người có bằng lái nên đã mạnh dạn giao chiếc xe bán tải của gia đình mình cho gia đình anh Vinh mượn chở người bệnh đến Bệnh viện ở TP.Cao Lãnh điều trị.

Anh Vinh cho biết nhờ sự hỗ trợ của Đại úy Nam, mẹ của anh đã đến bệnh viện kịp thời. Hiện tại sức khỏe đã ổn định, chiếc xe cũng đã được trả về cho gia đình Đại úy Nam cùng lời cảm ơn chân thành.

Long Hồ/THĐT