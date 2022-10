Cháy cửa hàng bách hóa lúc giữa đêm, 3 người tử vong

Một cửa hàng bách hóa bốc cháy lúc giữa đêm đã làm 3 người tử vong. Vụ cháy xảy ra ở xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 28/10, cửa hàng bách hóa Bảy Tiến thuộc ấp An Hưng, xã An Khánh bốc cháy. Cửa hàng do vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hiền làm chủ.

Trong lúc chờ lực lượng chữa cháy Công an Đồng Tháp, công an xã, người dân địa phương tổ chức chữa cháy tại chỗ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an Đồng Tháp, khu vực Sa Đéc nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 3 giờ đám cháy đã được dập tắt.

Do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hầu hết tài sản tại cửa hàng đều bị thiêu rụi. Tại thời điểm cháy xảy ra, có 6 người trong cửa hàng. Trong đó, 3 người thoát được ra ngoài là vợ chồng chủ cửa hàng và người con. 3 người còn lại tử vong là Nguyễn Thanh Phương, Ngô Văn Lam và Hoàng Tuấn Anh đều ngụ thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành cũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được ngành chức năng điều tra.

Thanh Dự/THĐT