Châu Âu ồ ạt đóng cửa biên giới với Anh khi chủng virus mới vượt tầm kiểm soát

Một loạt các nước châu Âu như Pháp, Đức, Hà Lan, Italia, CH Ai-len trong ngày 20/12 đã ra lệnh cấm chuyến bay, chuyến tàu đến từ Anh sau khi thông tin về chủng đột biến của virus Sars-CoV-2 tại Anh đang lây lan vượt tầm kiểm soát.

Phản ứng khẩn cấp của các nước châu Âu được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh trong tối 19/12 ra lệnh tái phong tỏa thủ đô London và vùng Đông Nam nước này, với dân số lên tới 48 triệu người, vì lo ngại sự bùng phát nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 liên quan đến một chủng mới của virus Sars-CoV-2.



(Ảnh minh họa)

Theo Thủ tướng Anh, chủng mới của virus Sars-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn đến 70% so với chủng cũ, dù tỷ lệ gây ra các biến chứng nặng hay tỷ lệ tử vong của chủng này có thể không thay đổi.

Sau thông tin phát đi từ Thủ tướng Anh, chính phủ Hà Lan đã quyết định cấm mọi chuyến bay đến từ Anh kể từ thời điểm 6h sáng ngày 20/12, cho đến ngày 1/1/2021. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi phát biểu trong ngày 20/12 trên đài BBC, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thừa nhận chủng mới của virus Sars-CoV-2 tại Anh đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Chủng mới của virus đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát và nước Anh cần phải làm sao kiểm soát lại mọi việc. Quả thực tin tức về chủng mới này là một kết thúc vô cùng khó khăn cho một năm đã quá tồi tệ. Do đó điều quan trọng là tất cả mọi người phải hành động, phải làm giống như là mình đang thực sự có virus trong người” – ông Hancock cho biết.

Ngay sau thừa nhận của Bộ trưởng Y tế Anh, một loạt các nước châu Âu khác đã ra quyết định giống Hà Lan. Bỉ tuyên bố tạm dừng hoạt động của tuyến đường sắt xuyên biển Eurostar và cấm mọi chuyến bay cũng như chuyến phà đến từ Anh, kể từ nửa đêm ngày 20/12. Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo cho biết các lệnh cấm này sẽ có hiệu lực ít nhất là 24h, trước khi chờ đợi một giải pháp chung do Ủy ban châu Âu đưa ra.

Cùng lúc, các nước Italia, Tây Ban Nha, Đức, CH Ai-len cũng đưa ra các lệnh cấm tương tự. Trong chiều 20/12, nguyên thủ Đức, Pháp cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu đã có cuộc điện đàm khẩn để thống nhất phương án hành động chung cho cả 27 nước EU. Tuy nhiên, trong thông báo phát đi tối ngày 20/12, Ủy ban châu Âu vẫn chưa nói rõ liệu các biện pháp sắp tới có được khuyến cáo áp dụng cho toàn bộ các nước EU hay không.

Trong lúc đó, Tổ chức Y tế thế giới – WHO cảnh báo các nước châu Âu cần nỗ lực gấp đôi để kiểm soát tình hình hiện nay. Theo WHO, nguy cơ chủng virus mới lây lan tại châu Âu không chỉ đến từ Anh mà còn từ các nước khác bởi đến thời điểm này WHO đã ghi nhận ít nhất 9 ca nhiễm Covid-19 tại Đan Mạch, 1 ca nhiễm tại Hà Lan và 1 ca nhiễm tại Áo là từ chủng mới của virus Sars-CoV-2. Tại Anh, theo con số do Thủ tướng Anh đưa ra, đã có ít nhất trên 1 ngàn bệnh nhân tại Anh nhiễm chủng mới của virus Sars-CoV-2, chủ yếu tại thủ đô London và miền Đông Nam nước này.

(Theo: Quang Dũng/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/chau-au-o-at-dong-cua-bien-gioi-voi-anh-khi-chung-virus-moi-vuot-tam-kiem-soat-825520.vov