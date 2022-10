Cảnh giác tin nhắn giả mạo ngân hàng để lừa đảo

Từ tháng 9/2022 đến nay, nhiều người ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng nhận được tin nhắn giả mạo của các ngân hàng thương mại (tin nhắn SMS Brandname) để dẫn dụ vào đường link lừa đảo.

Tin nhắn có nội dung “Thông báo khách hàng đã đăng ký, kích hoạt dịch vụ tài chính toàn cầu có mức phí sử dụng từ 3.000.000 đ đến 6.000.000 đ, nếu muôn hủy thì truy cập vào đường dẫn https://vietinbank.com.vn-vp.top hoặc https://vpbank.com.vn-vb.top…” Thực chất, đây là tin nhắn giả mạo do các đối tượng lập ra để dẫn dụ người dùng truy cập vào đường link ở trên, sau đó đánh cắp thông tin, chiếm quyền quản trị tài khỏan ngân hàng của người dùng.

Bộ Công an xác định đây là đường dây tội phạm có tính chất chuyên nghiệp xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan cầm đầu, câu kết với người Việt Nam thực hiện. Qua đấu tranh đã phá 7 vụ, bắt 10 đối tượng, tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, Quãng Ngãi, Đồng Nai. Người dân cần hết sức cảnh giác khi nhận tin nhắn như trên. Nếu phát hiện cần kịp thời tố giác đến cơ quan công an.

Ngọc Hân/THĐT