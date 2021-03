Campuchia bác bỏ thông tin người Trung Quốc tử vong do Covid-19

Đêm 4/3, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo chính thức bác bỏ thông tin: một bệnh nhân người Trung Quốc bị tử vong do Covid-19. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy, bệnh nhân này bị tử vong do sốc ma túy.

Vào lúc 9h sáng ngày 4/3, một nam bệnh nhân người Trung Quốc, 33 tuổi đã bị đột tử khi đang được điều trị Covid-19 tại trung tâm điều trị Covid-19 Prek Pnov, thủ đô Phnom Penh. Nam bệnh nhân này được phát hiện bị lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng vào ngày 28/2 và được đưa vào trung tâm điều trị Covid-19 ngày 1/3/2021.



(Ảnh minh họa: Bộ Y tế Campuchia)

Theo Phó Quốc vụ khanh bộ Y tế Campuchia bà Yuk Sambath, các chuyên gia của bộ Y tế đã tiến hành xét nghiệm kỹ càng và kết luận bệnh nhân này bị tử vong là do sốc ma túy.

“Bệnh nhân này tử vong không phải là do Covid-19 mà do sốc ma túy. Bệnh nhân này không có triệu chứng của bệnh Covid-19 như: khó thở, thân nhiệt cao, hàm lượng oxy thấp… Nhóm chuyên gia cũng đã tiến hành xét nghiệm thấy hàm lượng amphetamine trong nước tiểu. Vì vậy có thể kết luận là bệnh nhân này bị tử vong là do sử dụng thuốc quá liều”, bà Yuk Sambath cho biết.

Sáng ngày 4/3, Bộ Y tế Campuchia cũng ra thông cáo xác nhận tiếp tục phát hiện thêm 28 trường hợp lây nhiễm Covid-19 từ cộng đồng, nâng tổng số ca liên quan đến “sự kiện cộng đồng ngày 20/02” lên 402 người, trong đó phần lớn là người Trung Quốc.

(Theo: Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/campuchia-bac-bo-thong-tin-nguoi-trung-quoc-tu-vong-do-covid-19-841085.vov