Các địa phương phối hợp xác minh, truy vết những trường hợp liên quan đến BN1440

Tối 28/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh An Giang và tỉnh Sóc Trăng đã có thông tin chính thức liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440, đồng thời tăng tốc truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440.

Cụ thể, qua thông tin báo chí vào ngày 26/12 về trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 là L.P.T, 32 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, UBND tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 1366, về tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý các lực lượng biên giới tăng cường công tác kiểm tra đường bộ, quản lý chặt chẽ biên giới, tổ chức chốt chặn 24/24h, nhất là các đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép.



Sóc Trăng họp khẩn phòng chống Covid-19.

Sáng ngày 27/12, sau thông tin bệnh nhân 1440 có lời khai bất nhất về vị trí vượt biên trái phép qua khu vực cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú của tỉnh An Giang, tỉnh An Giang đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khẩn trương cử tổ công tác đến Vĩnh Long làm việc với cơ quan chức năng và làm việc trực tiếp với bệnh nhân 1440 để xác minh lịch trình.

Chiều 27/12, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã tổ chức họp khẩn và chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp truy vết, khoanh vùng người tiếp xúc với bệnh nhân 1440, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Qua quá trình xác minh, truy vết, sáng 28/12, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bước đầu xác minh tài xế T, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang là F1 có tiếp xúc gần bệnh nhân 1440. Hiện nay tài xế này đang được cách ly tập trung tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện An Phú với các đơn vị liên quan tiến hành khoanh vùng, truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với tài xế T. Hiện nay đã xác định được 15 trường hợp là F2 của tài xế này, được đưa đi cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm. Còn tại tỉnh Sóc Trăng, ngay trong tối 28/12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cũng đã họp khẩn bàn công tác khẩn trương truy vết, cách ly người tiếp xúc gần với tài xế chở bệnh nhân 1440.

Theo ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, sở Y tế đã điều tra lập danh sách được 12 đối tượng tiếp xúc gần với tài xế (F2). Đồng thời tiếp tục điều tra các đối tượng có tiếp xúc với nhóm khách đến viếng đám tang (F3) tại ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách. Sở Y tế đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần tại địa phương, chuẩn bị phương án cách ly các đối tượng F2 và F3 nếu trường hợp tài xế dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, lịch trình tài xế di chuyển rất phức tạp, đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, huyện Kế Sách và Long Phú. Vì vậy, Ông Trần Văn Lâu, đề nghị Ban chỉ đạo 3 địa phương này khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch, các huyện khác tăng mức độ cạnh giác lên cao nhất, khẩn trương đóng cửa các địa điểm mà tài xế đã tới, tiến hành truy vết và thực hiện cách ly những người tiếp xúc gần.

Ông Trần Văn Lâu cho biết thêm: “Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần, khẩn trương rà soát các đối tượng tiếp xúc gần, nắm lịch trình duy triển những ngày tiếp xúc gần, tổ chức tốt cách ly cho những người tiếp xúc gần, thực hiện công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, không làm ảnh hưởng đến tăng gia sản xuất của hộ gia đình, doanh nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hiện nay, các địa phương tại khu vực ĐBSCL, cùng các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, tiếp tục xác minh, khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 1440, tiến hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng xác minh làm rõ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, kể cả những người có hành vi chứa chấp, dung túng, bao che cho các trường hợp nhập cảnh trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

