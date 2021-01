Bưu điện Đồng Tháp đạt doanh thu 210 tỷ đồng trong năm 2020

Trong năm 2020, hoạt động của Bưu điện Đồng Tháp đạt nhiều kết quả tích cực, doanh thu thực hiện được 210 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát thực hiện gần 86 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; nhóm dịch vụ tài chính bưu chính đạt 40 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; nhóm dịch vụ phân phối truyền thông đạt gần 85 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Đến dự Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Bưu điện, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của Bưu điện tỉnh trong phối hợp triển khai dịch vụ hành chính công, đảm nhận việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Về nhiệm vụ năm 2021, ông Đoàn Tấn Bửu đề nghị tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công triển khai thực hiện các đề án để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đồng Tháp luôn đồng hành cùng đơn vị trong quá trình phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bưu điện tỉnh hoạt động có hiệu quả.

Lê Giang/THĐT