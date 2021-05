BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp trao tặng Huy hiệu Đảng cho 180 đảng viên đợt 19/5

Trong đợt 19/5, mừng sinh nhật Bác, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 180 đảng viên, từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng.

Sáng ngày 18/5, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên, thuộc các đảng bộ: Thành phố Cao Lãnh, thành phố Hồng Ngự, huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành, huyện Thanh Bình và huyện Tháp Mười.

Trong đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Văn Mạnh –Chi bộ ấp An Thạnh, Đảng bộ xã An Nhơn, Châu Thành; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Huỳnh Thành Dũng – Chi bộ khóm 1, Đảng bộ phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự. Đối với những đảng viên vì sức khỏe không thể đến dự lễ trao sáng ngày 18/5, Thường trực Tỉnh ủy sẽ đến trao cho các đảng viên tại nơi ở, hoặc cơ sở điều trị.

Ôn Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực, cống hiến của các đảng viên cao tuổi. Ông Lê Quốc Phong động viên các đảng viên tiếp tục nêu gương vai trò đảng viên, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho các đảng viên trẻ và quần chúng nhân dân noi theo.

Thu Thảo/THĐT