Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ kiểm tra vùng nhãn đã cấp mã số vùng trồng tại Châu Thành

Đoàn công tác gồm Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp đã có chuyến khảo sát, kiểm tra vùng nguyên liệu nhãn đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu thị trường Hoa Kỳ của Hợp tác xã nông sản an toàn An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành.

Đoàn chọn ngẫu nhiên một vườn nhãn đã được cấp mã vùng trồng để khảo sát. Kiểm tra thực tế về quy trình thực hành, sản xuất của nhà vườn, việc sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên cây nhãn v.v. Chuyến khảo sát, kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện sau khi được cấp mã vùng trồng và giúp chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót.

Hiện toàn huyện Châu Thành có 151,93 ha nhãn được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang Mỹ. Trong đó, Hợp tác xã Nông sản an toàn An Hòa được cấp 5 mã số vùng trồng với diện tích là 134,13ha.

