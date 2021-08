Bí thư Tỉnh ủy thăm lực lượng công an, quân sự phòng chống dịch bệnh

Chiều ngày 21/8, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại thành phố Cao Lãnh.

Thăm lực lượng công an thành phố, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của lực lượng trong công tác tuần tra, trực chốt, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ khu phong tỏa. Qua đó động viện cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần người chiến sĩ công an “vì dân phục vụ”, cùng với các lực lượng khác là “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, ông Lê Quốc Phong biểu dương những nỗ lực của đơn vị, khi có nhiều chiến sĩ bội đội, dân quân tham gia sâu vào công tác hỗ trợ điều trị F0, khu phong tỏa, bảo vệ “vùng xanh”. Động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, ông Lê Quốc Phong đồng thời lưu ý đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch, vừa phòng dịch vừa bảo vệ sức khỏe.

Thu Thảo/THĐT