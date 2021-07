Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

Chiều ngày 16/7, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến thăm các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Sa Đéc và huyện Lấp Vò.

Bí thư Tỉnh ủy đến BVĐK Sa Đéc, nghe thông tin nhanh về hoạt động điều trị, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân, và nhu cầu bổ sung trang thiết bị y tế của đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy gửi lời động viên tinh thần và đặt niềm tin vào đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện trong công tác phòng chống dịch. Theo Bí thư Tỉnh ủy, sự hỗ trợ từ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế hiện nay còn là cơ hội để các y, bác sĩ BVĐK Sa Đéc học tập, trao dồi chuyên môn. Lãnh đạo Tỉnh luôn đồng hành và tin tưởng các y, bác sĩ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Bệnh viện dã chiến (cơ sở Trường Quân sự cũ), ngoài lực lượng y, bác sĩ của tỉnh Đồng Tháp còn có đội ngũ từ Bắc Giang vào hỗ trợ. Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp cảm ơn các y, bác sĩ tình nguyện vừa hỗ trợ vừa chia sẻ kinh nghiệm cho tỉnh Đồng Tháp. Ông Lê Quốc Phong đồng thời chúc tất cả lực lượng tuyến đầu chống dịch nhiều sức khoẻ và sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ở huyện Lấp Vò, Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, Công ty TNHH Sao Mai Super Feed hiện có 1.200 công nhân đang làm việc. Nơi đây đang thực hiện 3 tại chỗ (sản xuất tại chỗ – ăn tại chỗ – nghỉ ngơi tại chỗ). Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm trực tiếp các khu vực bố trí chỗ ăn, ở cho công nhân. Bí thư cũng đề nghị chính quyền địa phương và doanh nghiệp phối hợp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho công nhân.

Tối cùng ngày, đoàn đã thăm chốt kiểm soát trên Tỉnh lộ 848, đoạn cầu Cái Tàu Thượng, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, nơi giáp ranh giữa Đồng Tháp với tỉnh An Giang. Mỗi ngày, nơi đây có hàng trăm phương tiện lưu thông qua lại, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời động viên lực lượng, lưu ý trong quá trình làm việc phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân.

Thu Thảo/THĐT