Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chiều 27 Tết, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và chúc Tết tại thành phố Cao Lãnh.

Đoàn đến thăm Tổ nhân dân tự quản số 26, khóm 3, phường 4; nhạc sĩ Đặng Văn Hoàng – Nguyên Giám đốc Sở VHTT và DL, họa sĩ Nguyễn Thành Thu – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh.

Tại mỗi nơi đến, ông Lê Quốc Phong gửi lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng năm mới, mong muốn Tổ nhân dân tự quản và các cán bộ hưu trí tiếp tục có những đóng góp và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, 26 Tết, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cùng đoàn công tác đến thăm chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh ở TP.Hồng Ngự; đến viếng và dâng hương anh hùng Nguyễn Văn Phối tại Nhà tưởng niệm ở ấp 2, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; sĐại đội 2 thuộc Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn 320 đóng quân tại TP.Hồng Ngự; chốt phòng, chống dịch số 2 tại xã Bình Thạnh, TP.Hồng Ngự; lực lượng y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, thu dung điều trị F0 tại ký túc xá phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh; gia đình vợ chồng y sĩ Võ Lê Hoàng Tính – Nguyễn Hoàng Phương Anh tại xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh; gia đình bà Nguyễn Thị Na tại phường 1, TP. Cao Lãnh là vợ liệt sĩ Dương Văn Tảng; gia đình bà Trần Thị Vân ở phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh là mẹ liệt sĩ Võ Văn Chí. Bí thư Tỉnh ủy cũng đến thăm, chúc Tết Hội quán An Lạc tại phường An Lạc, TP.Hồng Ngự.

Bí thư Tỉnh ủy động viên tinh thần gửi lời chúc năm mới an khang thịnh vượng đến các đơn vị, cá nhân.

PV/THĐT