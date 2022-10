Bị lừa sang Campuchia, hai mẹ con nhanh trí bỏ trốn tìm người giải cứu

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tiến hành làm thủ tục tiếp nhận từ lực lượng Biên phòng tỉnh Đồng Tháp 2 công dân Việt Nam bị lừa đảo sang Campuchia. Trước đó, 2 người này đã bị đối tượng lừa sang Campuchia rồi ép dùng tiền chuộc.

Qua xác minh ban đầu, chị V.T.D (sinh năm 1989), ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh có quen một người bạn thông qua mạng xã hội. Người này nhắn tin mời gọi, dụ dỗ chị D. sang Campuchia làm việc với thu nhập cao. Tin lời đối tượng, ngày 27/9, chị cùng con gái mới 14 tuổi xuất cảnh trái phép sang Campuchia gần cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Khi sang được Campuchia, đối tượng chở 2 mẹ con cùng nhiều người khác trên xe ô tô 15 chỗ ngồi. Sau hơn 4 giờ di chuyển, chúng dừng xe bên đường và yêu cầu chị gọi điện thoại về gia đình chuyển 6.000 USD sẽ được trở về Việt Nam. Biết mình bị lừa, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, chị D. cùng con gái bỏ trốn. Chị D. cho biết, chị đã dùng điện thoại truy cập Google dịch để trao đổi với người dân địa phương nhờ thông tin đến cơ quan chức năng đến giải cứu. Lực lượng Ty Công an tỉnh Prây veng, Campuchia đã đến tiếp nhận giải cứu an toàn cho 2 mẹ con. Sau đó, tiến hành các thủ tục bàn giao người cho lực lượng Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đưa về Việt Nam. Hiện vụ việc, lực lượng chức năng Công an Đồng Tháp tiếp tục xác minh làm rõ.

CTV Đoàn Diểu/THĐT